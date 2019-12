Polizei Bielefeld

POL-BI: Mutige Ersthelfer retten verletzter Frau vermutlich das Leben

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A30 - Vier Männer brachten eine 36-jährige Frau aus Hüllhorst in Sicherheit, nachdem sie in Folge eines Unfalls bewusstlos auf der A30 in Fahrtrichtung Hannover lag.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die 36-jährige Fahrerin mit ihrem Golf zwischen den Anschlussstellen Bünde und Hiddenhausen von der Fahrbahn ab. Vermutlich prallte das Fahrzeug mehrmals gegen die rechte Seitenschutzplanke, querte dann die Fahrbahn und stieß gegen die Betonschutzwand auf der linken Seite.

Der Frau gelang es zwar, das Fahrzeug zu verlassen, dann aber brach sie zusammen und blieb bewusstlos mittig der zwei Fahrstreifen liegen.

Gegen 01:48 Uhr näherte sich ein 42-jähriger Berliner der Unfallstelle. Erst im letzten Moment erkannte er die Frau auf der Fahrbahn und konnte ausweichen. Er setzte den Notruf ab und kehrte über die nächste Autobahnabfahrt zur Unfallstelle zurück.

Derweil fuhr ein 25-jähriger Mann aus Hessisch Oldendorf ebenfalls auf die Unfallstelle zu. Auch ihm gelang es, der Frau im letzten Moment auszuweichen. Einige hundert Meter hinter der Unfallstelle bremste er ab. Während er den Notruf absetzte, liefen seine Beifahrer, zwei 50- und 23-jährige Männer aus Hessisch Oldendorf, zu der Frau und zogen sie von der Straße.

Die Männer kümmerten sich um die verletzte Frau, bis ein Rettungswagen eintraf.

Dank ihres beherzten Eingreifens verhinderten sie einen weiteren Unfall. So konnte die Frau schnell in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden.

Autobahnpolizisten mussten die Fahrbahn bis 04:10 Uhr komplett sperren. Den Schaden am Auto schätzten sie auf insgesamt 20.000 Euro. Sie stellten den VW Golf zum Zwecke weiterer Ermittlungen sicher.

