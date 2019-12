Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei hochwertige E-Bikes gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 05.12.2019, gelang es Unbekannten, zwei E-Bikes an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße und an der Turnerstraße zu entwenden, indem sie die dazugehörigen Fahrradschlösser aufbrachen.

Als ein 20-jähriger Bielefelder am Donnerstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, seine Arbeitsstätte nahe der Kreuzung Wilhem-Bertelsmann-Straße / Werner-Brock-Straße erreichte, stellte er sein E-Bike an einem Zaun auf dem Firmengelände ab und befestigt es dort mit einem Metallschloss. Als er gegen 17:00 Uhr zu der Stelle zurückkam, fehlte von dem Fahrrad jede Spur. Dabei handelte es sich um einen schwarzen Charger GH Vario der Marke Riese und Müller.

Unweit entfernt, an der Turnerstraße, stahlen die Diebe ein E-Mountainbike. Zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr brachen sie das Fahrradschloss auf, mit dem das Rad an einem Fahrradständer befestigt war. Dieser befand sich zwischen der Körnerstraße und der Friedrich-Verleger-Straße. Bei dem Rad handelte es sich um ein E-Mountainbike der Marke Scott. Das Fahrrad ist auffällig lackiert. Die obere Hälfte ist olivgrün mit rotem Schriftzug und die untere Hälfte schwarz.

Wer kann Hinweise zu den Diebstählen geben? Zeugen mögen sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 melden.

