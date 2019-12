POL-BI: Dieb stiehlt Notebook aus einem Fahrzeug

Polizei Bielefeld

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 05.12.2019, machte ein Unbekannter reiche Beute, als er sich an der Haspelstraße an einem geparkten Pkw zu schaffen machte.

Zwischen Mittwoch, 04.12.2019, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 05.12.2019, 08:00 Uhr, schlug ein Dieb die Seitenscheibe eines 1er BMW ein. Dieser war zuvor am rechten Fahrbahnrand der Haspelstraße in der Nähe der Weddigenstraße abgestellt worden.

Im Fußraum des Fahrzeugs wurde der Unbekannte fündig. Denn dort hatte der 25-jährige Fahrer des Autos ein Notebook liegen lassen. Im Handschuhfach fand der Unbekannte noch eine Tankkarte und steckte sie sich ebenfalls ein.

Die Polizei erinnert: Das Fahrzeug ist kein Tresor! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Für Diebe ist es ein Leichtes, an diese Gegenstände zu gelangen.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

