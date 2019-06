Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Pkw in Lemwerder beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Erheblicher Sachschaden ist am Wochenende an einem geparkten Pkw in Lemwerder entstanden.

Die schwarze B-Klasse von Mercedes wurde am Samstag, 15. Juni 2019, gegen 17:00 Uhr, auf einem Parkstreifen in der Straße 'Am Kamp' in Lemwerder abgestellt. Am Montag, 17. Juni 2019, gegen 11:00 Uhr, wurde ein Kratzer festgestellt, der sich über die gesamte Fahrerseite zog.

Aufgrund der Länge und Tiefe des Kratzers wurde der entstandene Schaden auf 4.000 bis 5.000 Euro geschätzt. Zeugen die Angaben zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/67498 mit der Polizei in Lemwerder in Verbindung zu setzen (706357).

