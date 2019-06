Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Ein 66-jähriger Mann aus Delmenhorst wurde am Sonntag, 16. Juni 2019, 13:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Ein 43-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seinem Citroen die Schönemoorer Straße. An der Kreuzung wollte er nach links in die Stedinger Straße einbiegen und übersah dabei den Pkw des 66-Jährigen, der die Stedinger Straße in Richtung Schönemoorer Straße queren wollte.

Nach dem Zusammenstoß auf der Kreuzung klagte der 66-Jährige über Schmerzen im Oberkörper. Er wurde zunächst vor Ort medizinisch betreut und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Pkw des 66-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 10.000 Euro beziffert.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell