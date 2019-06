Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Betrunkener Autofahrer in Berne

Delmenhorst (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Berne fiel am Sonntag, 16. Juni 2019, gegen 06:00 Uhr, auf, weil er durch einen Tritt ein Hausnummernschild in der Köterender Straße in Berne beschädigte.

Der alkoholisierte Mann konnte von der Polizei angetroffen werden. Am Nachmittag befuhren Beamte der Polizei Brake die Harmenhauser Straße in Berne. Dabei kam ihn ein Pkw entgegen, der genau von diesem 30-Jährigen gefahren wurde. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung in den Morgenstunden entschieden die Beamten sich zu einer Kontrolle. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,21 Promille.

Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde einbehalten.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell