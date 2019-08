Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in Jugendhaus

Rheinstetten (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22:45 Uhr, und Montag, 05:50 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in Büroräumlichkeiten des Jugendhauses in Rheinstetten ein. Der Einbrecher entwendete einen Tresor, in dem sich Bargeld und Straßenbahnfahrkarten befanden, sowie eine Spielkonsole mit Zubehör.

Der entwendete Tresor wurde von einem Zeugen im Bereich des alten Klärwerkes aufgefunden. Der Inhalt wurde größtenteils aus dem Tresor entnommen.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, zu melden.

