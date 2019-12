Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsgefährdung in Maxdorf

Birkenheide - Zeugen gesucht!!

Maxdorf / Birkenheide (ots)

Am 11.12.2019, gegen 18:25 Uhr, befährt ein weißer PKW Opel Corsa die L527 / Mannheimer Straße von Birkenheide kommend nach Maxdorf. Hierbei kommt der PKW laut Zeugenangaben mehrmals über die Mittellinie und gefährdet den Gegenverkehr. In der Hauptstraße in Maxdorf wird das Fahrzeug gestoppt. Bei der 76-jährigen Fahrerin ergeben sich zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Gegen die Fahrerin wird ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und den Fahrzeugen, die dem Opel Corsa entgegenkamen, als dieser über die Mittellinie in den Gegenverkehr fuhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

