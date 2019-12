Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 81-jährige Frau beraubt (58/1012)

Speyer (ots)

10.12.2019, 13:40 Uhr

Eine 81-jährige Frau aus Speyer wurde am Dienstag gegen 13:40 Uhr Opfer eines Raubes in der Natostraße Speyer. Die Spaziergängerin war dort gerade in Richtung Iggelheimer Straße unterwegs, als ein von hinten kommender Radfahrer ihr im Vorbeifahren die schwarz-braun-gestreifte Handtasche entriss und auf seinem Fahrrad Richtung Iggelheimer Straße flüchtete. Ein Zeuge konnte den Täter noch kurzzeitig zu Fuß verfolgen, verlor in dann aber aus den Augen. In der Tasche der Geschädigten befanden sich mehrere Schlüssel, zwei Geldbeutel sowie ca. 45EUR Bargeld. Die Polizei konnte den ca. 25-30 Jahre alten, dünnen, ca. 180 -185 cm großen, männlichen Täter, welcher mit brauner Hose, grauem Kapuzenpullover, schwarzer Wollmütze bekleidet und auf einem blauen Damenrad unterwegs gewesen sein soll, trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nichtmehr feststellen.

Zeugen des Tatgeschehens bzw. Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

