POL-PDLU: Speyer - Wechseltrickbetrug auf Weihnachtsmarkt (61/1012)

10.12.2019, 15:45 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es an einem Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt Speyer zu einem Wechseltrickbetrug durch einen männlichen Täter. Dieser bezahlte ein Holzbrett mit einem 200EUR-Schein, forderte nach Erhalt seines Rückgeldes jedoch plötzlich die Rückabwicklung des Kaufs. Hierbei gelang es ihm durch geschickte, manipulative Gesprächsführung, die Verkäuferin abzulenken, sodass ihm 120EUR zu viel ausbezahlt wurden. Dies fiel jedoch erst auf, nachdem der tatverdächtige den Stand verlassen hatte. Der Wechseltrickbetrüger wurde wie folgt beschrieben: ca. 50-jährig, ca. 165-170cm groß, dicke Statur, kurze schwarze Haare, gelbbeigefarbene Jacke. Zeugenhinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Es ergeht in diesem Zusammenhang der polizeiliche Hinweis, beim Wechseln von Geld bzw. beim Ausbezahlen von Wechselgeld immer besondere Vorsicht walten zu lassen.

