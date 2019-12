Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Von unbekanntem Radfahrer vom Rad gestoßen (48/1012)

Speyer (ots)

09.12.2019, 17:15 Uhr

Ein 41-jähriger Radfahrer aus Römerberg wurde am Montagabend, als er mit seinem Fahrrad den Radweg neben der Landauer Straße in Richtung Speyer befuhr, kurz nach der Abfahrt L507 auf die Landauer Straße von einem entgegenkommenden Radfahrer gezielt gegen die Schulter gestoßen, sodass er stürzte und hierdurch Rippen-, Brust und Knieprellungen erlitt. Der Grund für das Verhalten des entgegenkommenden Radfahrers (Geschlecht, Größe, Alter unbekannt) ist derzeit völlig unklar. Der Fahrradweg war laut Geschädigtem breit genug für beide Radfahrer. Die Polizei sucht nun nach einem Tatverdächtigen mit schwarzem Parka und schwarzer Mütze. Zeugenhinweis werden unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

