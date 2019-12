Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht (35/1012)

Speyer (ots)

10.12.2019, 11:54 Uhr

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Dienstag kurz vor 12 Uhr in der Ludwigstraße in einen Verkehrsunfall mit einem Pkw Jaguar verwickelt war. Der Radfahrer als auch die 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Römerberg befuhren die Ludwigstraße hintereinander stadtauswärts. In Höhe der Einmündung Allerheiligenstraße übersah der nach links ohne Handzeichen abbiegende Radfahrer den ihn überholenden Jaguar und stieß gegen dessen Beifahrertür. An dieser entstand ein Schaden von ca. 500EUR, der Radfahrer stürzte. Zu einem Personalienaustausch kam es jedoch nicht, da der Radfahrer seine Fahrt anschließend in unbekannte Richtung fortsetzte. Eine Personenbeschreibung des Radfahrers liegt nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Radfahrer / dem Unfallhergang machen können bzw. den Radfahrer selbst, sich mit der Polizei über die Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

