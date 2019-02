Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (288) Exhibitionist in Ladengeschäft festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochmittag (27.02.2019) trat ein Exhibitionist in einem Geschäft in der Nürnberger Innenstadt auf. Ein 75-jähriger Tatverdächtiger konnte noch im Laden festgenommen werden.

Gegen 14:30 Uhr zeigte sich der Tatverdächtige in schamverletzender Weise gegenüber einer 17-jährigen Kundin eines Bastelfachgeschäfts. Diese verständigte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Mann noch im Geschäft fest.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Rentner ein.

Michael Hetzner/n

