Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (285) Begrüßung neuer Beamtinnen und Beamter beim Polizeipräsidium Mittelfranken - Einladung zum Fototermin am 01.03.2019

Mittelfranken (ots)

Am Freitag, 01.03.2019, begrüßt Polizeipräsident Roman Fertinger beim Polizeipräsidium Mittelfranken 134 Beamtinnen und Beamte (42 Frauen, 92 Männer), welche an diesem Tag ihren Dienst bei verschiedenen Dienststellen der mittelfränkischen Polizei beginnen. Der "Nachwuchs" kommt in der Mehrzahl von der Bayerischen Bereitschaftspolizei und ersetzt 79 Kolleginnen und Kollegen, die, ihrem Wunsch entsprechend, zu anderen Präsidien (15) versetzt werden können oder in den Ruhestand (64) eintreten.

Medienvertreter sind zu diesem Fototermin am

Freitag, 01.03.2019, um 10:00 Uhr, vor dem Polizeipräsidium Mittelfranken am Jakobsplatz 5 (Haupteingang) in Nürnberg

herzlich eingeladen.

Michael Hetzner/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell