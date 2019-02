POL-MFR: (284) Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mittelfranken

Gestern Abend (26.02.2019) ereignete sich in der Erlanger Innenstadt ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde und zwischenzeitlich verstarb. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Der 81-jährige Mann war gegen 18:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in der Sophienstraße in Richtung Osten unterwegs. Aus der Tiefgaragenausfahrt in der Werner-von-Siemens-Straße kam zur gleichen Zeit eine 37-jährige Autofahrerin mit ihrem weißen Mercedes Benz heraus. Sie nahm den Radfahrer wahr und hielt vor ihm an, so dass er den Radweg weiter passieren konnte. Allerdings kam der 81-Jährige kurz darauf ins Schlingern und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und verlor das Bewusstsein. Rettungskräfte konnten den Senior vor Ort reanimieren. Anschließend brachten sie ihn in eine Klinik. In der Nacht zum heutigen Mittwoch verstarb der 81-Jährige.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt ist mit der polizeilichen Unfallaufnahme betraut. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder als Ersthelfer vor Ort waren, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 760-0 in Verbindung zu setzen.

