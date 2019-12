Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Lasermessung der Polizei

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagmittag zwischen 11:30 und 13:00 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Laserkontrolle in der Schifferstadter Straße durchgeführt. 37 Autofahrer haben die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 54 km/h. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell