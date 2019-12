Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: - Verkehrsunfall-

Heßheim (ots)

Am gestrigen Tag gegen 16:00 Uhr fährt eine 44-jährige Frau mit ihrem Opel in der Hauptstraße in Heßheim vom rechten Fahrbahnrand an. Aufgrund eines hinter ihr parkenden Transporters übersieht die Frau eine 69-jährige Nissan-Fahrerin. Bei der Kollision ist der Nissan nicht mehr fahrbereit. Ein Schaden von ca. 3500EUR entsteht.

