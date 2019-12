Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bremse mit Gas verwechselt und dabei drei Fahrzeuge beschädigt 09.12.2019, 16:03 - 16:33 Uhr

Speyer (ots)

Der Fahrer eines Citroen mit Automatikgetriebe befuhr den Parkplatz Königsplatz in Speyer. Der 77-jährige Mann verwechselte die Bremse mit dem Gas und beschädigte dabei ein parkendes Fahrzeug und ein in Ausfahrtrichtung haltendes Fahrzeug, in dem er zwischen den beiden hindurchfuhr. Im Anschluss stieß der Fahrer an einen dritten PKW und kam dann zum Stehen. Es entstand eine Gesamtschadenshöhe von circa 20000 Euro.

