POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Römerberg 06.12.2019, 16:45 - 21:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten sich Zutritt in ein Einfamilienhaus Im Oberen Berg, in Römerberg, zu verschaffen. Die Täter begaben sich hierzu auf die von der Straße aus, schwer einsehbare, rückwärtige Seite des Hauses, scheiterten aber bei dem Versuch, das Fenster aufzuhebeln und so in das Wohnhaus zu gelangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

