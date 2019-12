POL-PDLU: -Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 09.12.2019 gegen 19:45 Uhr befährt ein 31-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Frankenthal/Mörsch in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung "Am Bruch" übersieht der Fahrradfahrer den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Nissan-Fahrer. Der 31-Jährige wird bei der Kollision von seinem Fahrrad geschleudert, verletzt sich und wird vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des 59-Jährigen entsteht ein Schaden von ca. 500EUR.

