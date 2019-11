Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zum Verkehrsunfall: 83-jähriger Kleinkraftfahrer erlag seinen Verletzungen

Neuss (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 14.11.2019, 14:00 Uhr, über einen Verkehrsunfall in Neuss, Einmündungsbereich Wilhelmstraße/Nordparkweg, an dem ein 83-jähriger Kleinkraftfahrer beteiligt war. Leider müssen wir nunmehr mitteilen, dass der Senior verstorben ist. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell