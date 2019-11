Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Café - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.11.), gegen 9 Uhr, stellten Mitarbeiter den Einbruch in die Büroräume eines Cafés am Markt fest. Offenbar im Zeitraum zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens, hatten sich Täter gewaltsam über eine Nebentür Zutritt verschafft. Aufgrund der Spurenlage geht die Kriminalpolizei derzeit davon aus, dass der oder die Einbrecher, mit entsprechendem technischen Gerät ausgerüstet, sich an einem Wertbehältnis zu schaffen machten, um an dessen Inhalt zu gelangen. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht mit Bargeld als Beute.

Derzeit dauern die Ermittlungen und die Spurenauswertung des zuständigen Kriminalkommissariats 24 noch an. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell