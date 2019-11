Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Rommerskirchen (ots)

Am Donnerstagabend (14.11.) kam es auf der Bundesstraße 59 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 19:00 Uhr war eine über 70-jährige Fahrerin eines Sportcoupes auf der Venloer Straße aus Richtung Rommerskirchen in Richtung Pulheim-Stommeln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin nach ersten Erkenntnissen mit dem Sportcoupe in das Heck eines vor ihr fahrenden Traktorgespanns. Der PKW verkeilte sich im Anhänger und löste sich erst im Kurvenbereich der Bundesstraße 59/59N vom Gespann.

Ersthelfer versorgten die schwer verletzte Sportwagenfahrerin. Rettungskräfte brachten sie nach medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus.

Fachkräfte des zentralen Unfallaufnahmeteams der Neusser Polizei unterstützten die weiteren Maßnahmen. Ein Abschleppdienst stellte die beschädigten Fahrzeuge sicher. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.

