Verkehrsunfall auf der BAB 81 Gemarkung Korntal-Münchingen

Ein Gesamtschaden von 30.000 EUR, vier beschädigte Fahrzeuge und eine leichtverletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am 14.09.2019, gegen 10:20 Uhr, auf der A81, Gemarkung Korntal-Münchingen, ereignete. Ein 54-Jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Dacia den rechten Fahrstreifen der A81 in Richtung Süden und musste im dortigen Baustellenbereich, zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen, seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern. Der dahinter fahrende 33-jährige BMW-Lenker erkannte die Geschwindigkeitsreduzierung seines Vordermanns zu spät und fuhr auf diesen auf. Ein weiterer Fahrzeuglenker, welcher mit einem VW Golf unterwegs war, erkannte die Situation rechtzeitig und kam hinter dem BMW ohne Berührung zum Stehen. Was dem Golffahrer gelang, gelang dem nachfolgenden 27-jährigen Opelfahrer, nicht, was zur Folge hatte, dass dieser auf den Golf auffuhr und diesen wiederum auf den davorstehenden BMW schob. Durch den Verkehrsunfall wurde die 54-jährige Beifahrerin, welche sich im Dacia befand, leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der Dacia sowie der BMW waren aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Leonberg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 11:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Omnibus-Lenker die BAB 8 von München in Richtung Karlsruhe. Zwischen dem Kreuz Stuttgart und dem Dreieck Leonberg musste der 65-jährige Skoda-Lenker verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund den Verkehrsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit kam der Omnibus nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr dem Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf den davorstehenden Citroen einer 58-jährigen, der wiederum auf einen VW eines 28jährigen geschoben. Durch den Unfall wurden die 62-jährige Beifahrerin im Skoda und die 59-jährige Mitfahrerin im Citroen leicht verletzt. Im Omnibus selbst wurde keiner der Insassen verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.500 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehr Leonberg mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften sowie eine Kehrmaschine vor Ort.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Sindelfingen

Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich auf der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Die 42-jährige Unfallverursacherin, welche mit ihrem Pkw Mercedes in Fahrtrichtung der Autobahnauffahrt Böblingen / Sindelfingen unterwegs war, wollte vom rechten auf den linken der beiden Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie den Pkw Fiat einer 52-Jährigen. Neben der Fahrerin des Mercedes wurden drei Mitfahrerinnen im Alter von 16, 45 und 24 Jahren leicht verletzt. Die Lenkerin des Fiats wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

