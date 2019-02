Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (130/2019) Kleingärtner in Grone von Einbrechern heimgesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Lütjen Feldsweg und Helvesanger in der Zeit zwischen Samstag, 9. Februar 2019, gegen 11.00 Uhr und Mittwoch, 13. Februar 2019, gegen 17.50 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Bisher unbekannte Einbrecher haben in den letzten Tagen mehrere Gartenlauben in der Kolonie "Leineberg West e.V." im Lütjen Feldsweg und in einem Kleingartenverein in der Straße Helvesanger heimgesucht.

In der Nacht zu Mittwoch (13.02.19) gelangten die Unbekannten auf die Grundstücke in der Straße "Helvesanger" und versuchten gewaltsam, die Eingangstüren von zwei Gartenlauben zu öffnen. In einem Fall blieb es beim Versuch, im anderen Fall wurde ein in der Laube abgestelltes Motorrad entwendet. Hierbei handelt es sich um eine Sportenduro des Herstellers KTM vom Typ "Freeride" in den Farben orange / weiß. Der Wert des gestohlenen Kraftrades liegt bei etwa 4.000 Euro.

Im Kleingärtner-Verein "Leineberg West e.V." im Lütjen Feldsweg wurden ebenfalls zwei Gartenlauben aufgebrochen. Nachdem die Fenster beschädigt wurden, verschafften sich die Eindringlinge Zutritt in das Innere und stahlen nach Angaben der Geschädigten hauptsächlich Gartengeräte, Tabakwaren und Unterhaltungselektronik.

Die Polizei Göttingen ermittelt und bittet, Beobachtungen oder Hinweise unter Telefon 0551/491-2115 mitzuteilen.

