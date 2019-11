POL-NE: Tageswohnungseinbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Am Mittwoch, zwischen 10:30 und 11:45 Uhr, gelangten Unbekannte an die Rückseite eines Hauses an der Eichendorffstraße, in Kleinenbroich. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Wohnungsinnere.

Am gleichen Tag, zwischen 10:30 und 12:40 Uhr, gelangten Unbekannte gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Holzbüttger Weg, in Büttgen. Sie entwendeten Bargeld. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Schützen Sie sich und machen Sie, gemeinsam mit der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, Einbrechern das Leben schwer. Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz bieten kompetente und kostenlose Vorträge zum Einbruchschutz in der Beratungsstelle der Polizei in Neuss auf der Jülicher Landstraße 178 an.

Zudem ist das Team der Kriminalprävention auch mobil unterwegs. Sie sind mit dem Beratungsanhänger an folgendem Termin auf dem Wochenmarkt in Korschenbroich vertreten:

Donnerstag, 21.11.2019, 10:00 - 11:30 Uhr, Korschenbroich

