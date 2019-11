Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hungrige Einbrecher in Grevenbroich-Kapellen unterwegs

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagvormittag (14.11.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Imbisseinbruch an der Talstraße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch und Donnerstag (13./14.11.) in der Zeit von 22:30 Uhr bis 11:10 Uhr. Die Eingangstür wurde durch die ungebetenen Gäste aufgehebelt. Die möglicherweise hungrigen Täter bedienten sich am Gefrierschrank und entwendeten, nach ersten Informationen, Getränkedosen, bestückte Döner-Spieße, Burger sowie Pommes. Neben der ungewöhnlichen Beute nahmen die Täter auch Bargeld mit. Nach ersten Erkenntnissen transportierten die Einbrecher ihr Diebesgut mit einem schwarzen Abfalleimer, dieser wurde zusätzlich aus dem Ladenlokal entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

