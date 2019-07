Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Techau

Zusammenstoß von Pkw und Sattelzugmaschine

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information von Polizeidirektion Lübeck und Staatsanwaltschaft Lübeck

Auf der Landesstraße 309 kam es am Dienstagnachmittag (23.07.2019) in Höhe Techau zum Zusammenstoß eines Pkw Ford Kuga mit einer Sattelzugmaschine Scania. Die Fahrerin des Pkw wurde lebensgefährlich verletzt.

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Kuga aus Lübeck die L309 aus Richtung Pansdorf kommend. Ihr entgegen kam ein 39-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine Skania mit Ostholsteiner Kennzeichen.

Es kam um 17.05 Uhr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, offenbar, weil das Fahrzeug aus Lübeck plötzlich in den Gegenverkehr geriet. Die Fahrerin des Pkw wurde nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Lübecker Klinik geflogen.

Der leicht verletzte Fahrer der Sattelzugmaschine wurde ebenfalls vorsorglich in ein Lübecker Krankenhaus gebracht und konnte es nach ambulanter Versorgung im Anschluss wieder verlassen.

Zur Ermittlung von Unfallursache und -hergang sowie zur Erstellung eines Unfallgutachtens wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle angefordert.

Der Pkw Ford wurde sichergestellt und zur Begutachtung auf den Betriebshof eines Abschleppunternehmers transportiert. Der Lkw wurde nach durchgeführter Begutachtung durch den Sachverständigen freigegeben und konnte geborgen werden.

Die Vollsperrung der L309 wurde gegen 21.00 Uhr aufgehoben.

