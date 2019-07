POL-HL: HL_Schlutup / Brennende Papiercontainer in Schlutup - die Polizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Lübeck

In der Lübecker Westphalstraße wurden in der Nacht von 22.07. auf den 23.07. gleich fünf Papiercontainer angezündet.

Zu zwei verschiedenen Zeiten kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag (22.07. auf den 23.07.2019) zu Bränden von Papiercontainern in der Westphalstraße in Lübeck Schlutup.

Nachdem die Einsatzkräfte zunächst gegen 03.05 Uhr zu einem Feuer im Bereich Westphalstraße 4 gerufen wurden, mussten gegen 04.30 Uhr gleich vier weitere Papiercontainerbrände im Bereich Westphalstraße 8 bekämpft werden.

Zu beiden Zeiten waren keine Gebäudeschäden zu verzeichnen, die Container wurden bei den Bränden allerdings zerstört.

Die strafrechtlichen Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Lübecker Bezirkskriminalpolizeiinspektion geführt. Zeugenhinweise werden unter 0451-1310 beim K11 entgegen genommen.

