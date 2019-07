Polizeidirektion Landau

Zu einem handfesten Streit wurde die Polizei am frühen Freitagmorgen in die Xylanderstraße in Landau gerufen. Dort gerieten ein 18-jähriger Mann und eine 18-jährige Frau im Auto sitzend in einen Streit. Die Frau war stark aufgebracht und warf auch Gegenstände gegen das Fahrzeug und beschädigte dieses. Im Verlauf der Sachverhaltsermittlung richtete sich die zunehmende Aggressivität der Frau auch gegen die eingesetzten Polizisten. So mussten ihr Handfesseln angelegt und in den Streifenwagen verbracht werden, wogegen sie sich massiv wehrte. Einer eingesetzten Beamtin biss die stark alkoholisierte Frau in die Schulter, ein Beamter wurde durch Kratz- und Schürfwunden leicht verletzt. Eine Blutentnahme und Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist die Folge.

