POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 24.03.2019

Bereich Geestland

BAB 27 - Hagen/Uthlede Unfall mit verletzter Person Am Samstag gegen 15:20 Uhr kam es auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 25-jähriger Mann aus Bremerhaven befand sich mit seinem VW Passat in einem Überholvorgang, als sich ein 23-jähriger Mann aus Bremerhaven mit seinem BMW mit hoher Geschwindigkeit näherte. Unter mehrfacher Betätigung der Lichthupe und ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren prallte er gegen das Heck des Passats. Dieser geriet ins Schleudern und stieß einige Meter weiter mit der Front gegen die Seitenschutzplanke. Der BMW geriet ebenfalls ins Schleudern, stieß gegen die Mittelschutzplanke und kam schließlich hinter dem Passat auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Zeugen gaben an, dass der Fahranfänger mit seinem BMW wie ein Verrückter angeschossen kam und es nur einem Wunder zu verdanken sei, dass nicht mehr passiert ist. Lediglich der Fahrer des Passats wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die Gesamtschadenshöhe wird auf 15000 Euro geschätzt.

Bereich Cuxhaven

Einbruch in Gaststätte In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Gaststätte im Hallenbad in der Beethovenallee eingebrochen. Der oder die Täter stiegen durch ein Fenster in die Gaststätte ein und entwendeten verschiedene Unterhaltungselektronik. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Otterndorf Versuchter Pkw-Diebstahl In der Nacht zu Samstag warf ein bislang unbekannter Täter einen Gullydeckel durch die Seitenscheibe eines VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Liebesweg geparkt stand. Spuren im Pkw deuten darauf hin, dass der Pkw "kurzgeschlossen" werden sollte. Aus nicht bekannten Gründen gab der Täter sein Vorhaben auf und entfernte sich vom Fahrzeug.

Cuxhaven Betrunken mit dem Pkw unterwegs Am Sonntag gegen 01.20 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizei aufgrund ihrer Fahrweise die Fahrerin eines Opel auf. Bei einer folgenden Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Aufgrund der Zuständigkeit wurde die Polizei Cuxhaven hinzugerufen, die eine Blutentnahme anordnete und den Führerschein sicherstellte. Eine Atemalkoholprobe hatte zuvor einen Wert über 2 Promille bei der 33-jährigen Fahrerin aus Cuxhaven ergeben. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cuxhaven Unter Alkohol und Drogen ein Pkw geführt Am Samstag gegen 19.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Bereich der Wernerstraße/Meierstraße einen 33-jährigen Bremerhavener, der mit einem Seat unterwegs war. Neben einer Alkoholbeeinflussung von 0,98 Promille, wurde auch noch eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.

