Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Longboardfahrer und fährt weiter

Viersen (ots)

Am Dienstag ist gegen 7.40 Uhr ein 18-jähriger Viersener mit seinem Longboard in Viersen auf dem Gehweg der Remigiusstraße unterwegs gewesen. Der junge Mann überquerte dabei die Straße Feldschulplatz. Zu diesem Zeitpunkt bog aus der Straße Feldschulplatz ein weißer Smart auf die Remigiusstraße ab und stieß mit dem 18-Jährigen zusammen. Der Viersener wurde dabei auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und stürzte auf den Boden. Der Smartfahrer überrollte das Longboard und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Wilhelmstraße weiter. Durch den Zusammenstoß wurde der Longboardfahrer leicht verletzt. Bei dem Smartfahrer handelte es sich um einen Mann, der nicht näher beschrieben werden konnte. Ein Kennzeichen ist ebenfalls nicht bekannt. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162 377-0 zu melden. /mr (506)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Michael Radloff

Telefon: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell