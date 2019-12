Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und Schmuck entwendet 09.12.2019, 15:00 - 15:15 Uhr

Speyer (ots)

Nachdem ein Täter an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Schwerdstraße, in Speyer, geklingelt und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben hat, gewährte ihm die alleinlebende 93 Jahre alte Frau, aus Speyer, Zutritt in ihre Wohnung. Mit einem Blaumann bekleidet, gab er vor den Wasserdruck im Badezimmer messen zu müssen. Er drehte hierzu diverse Wasserhähne auf und bat die Dame zusammen mit ihm die Fließgeschwindigkeit und -konstanz zu überwachen. Vermutlich betrat in der Zwischenzeit ein zweiter unbekannter Täter durch die angelehnte Wohnungseingangstür die Wohnung der Frau. Entwendet wurden zwei Schmuckschatullen, in denen sich diverser Goldschmuck befand. Die Geschädigte bemerkte den Vorfall erst einige Stunden später, nachdem die Täter die Wohnung verlassen hatten. Der Täter im Blaumann wird als circa 1,80 Meter großer Europäer mit kräftiger Statur und dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen, denen im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

