POL-PDLU: Speyer - Einbruch in die Fachhochschule für Sozialwesen 09.12.2019, 09:00 - 10.12.2019, 07:00 Uhr

Speyer (ots)

Unbekannte Täter drangen im oben genannten Zeitraum in die Räumlichkeiten der Fachschule für Sozialwesen, in Speyer, in der Hilgardstraße, ein. Hierzu hebelten sie im Untergeschoss ein Fenster auf und gelangten so in das Schulhaus. Die Täter brachen diverse Türen gewaltsam auf und durchwühlten das Inventar. Es wurde Bargeld entwendet. Ob darüber hinaus weitere Gegenständen entwendet wurden, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

