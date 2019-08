Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Metalldiebstahl

Walshausen (ots)

Am Mittwoch, dem 14.08.2019 kam es um ca. 16:00 Uhr in der Mühlstraße zum Diebstahl von Altmetall. Der Eigentümer hatte im frei zugänglichen Hof seines Wohnanwesens ca. 50 Kg Zinkprofile und ca. 30 Kg ummanteltes Kupferkabel gelagert. Von einem Nachbarn konnte beobachtet werden, dass zum genannten Zeitpunkt ein weißer Transporter mit Firmenaufschrift und blauem Emblem an der Hecktür vorfuhr. 2 männliche Personen betraten den Hof, luden das abgelagerte Metall ein und fuhren davon. Der Metallwert wird auf ca. 80 Euro geschätzt.

