Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstähle aus Scheune

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Scheune an der Nord-Süd-Straße eingedrungen. Sie entwendeten ein E-Bike, einen Laubbläser, einen Akkuschrauber sowie ein Radio. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 3350 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

