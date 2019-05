Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Hellenthal-Wolfert (ots)

Gestern Morgen gegen 07.20 Uhr sahen Zeugen, dass ein Motorradfahrer an der Kreuzung L 17 vom Wolferter Weg auf die L 17 abbiegen wollte. Offensichtlich beschleunigte er zu stark und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn der L 17. Die BMW schlingerte und der 52jährige aus Hellenthal wurde in Fahrtrichtung vom Krad geschleudert. Das Motorrad kippte nach links und kam im angrenzenden Grünstreifen auf der Seite zum Stillstand. Der Fahrer blieb auf dem Bauch wenige Meter neben seinem Fahrzeug liegen. Er erlitt leichte Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung. Anwohner kümmerten sich um das Motorrad. Die Höhe des Schadens liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die behandelnde Notärztin erkannte eine internistische Vorerkrankung, so dass der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Aachen geflogen wurde.

