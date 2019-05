Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl von Gartenmöbel und Spielgeräten

Euskirchen-Flamersheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag betraten Unbekannte die Tennisanlage in Euskirchen-Flamersheim. Von der Terrasse und einer Wiese nahmen sie eine Holzbank, sechs Stühle, einen Tisch und zwei Schaukeln mit. Dienstagabend gegen 21.40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er einen Teil der entwendeten Gegenstände in einem nahegelegen Waldstück gefunden hatte. Die Beute wird mit einem oberen dreistelligen Wert beziffert. Täterhinweise gibt es aktuell nicht. Sachdienliche Hinweise bitte unter 02251-7990.

