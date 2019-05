Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruchsversuch in Lagerraum eines Discounters

Zülpich (ots)

In der Nacht zu Dienstag (Tatzeit zwischen 20 Uhr und 09 Uhr) versuchten Unbekannte die Vergitterung zu einem Lagerraum zu öffnen. Dafür durchtrennten sie einige Drähte. Die Öffnung reichte aber nicht, um in das Lager zu gelangen. Offensichtlich wurden sie gestört, so dass sie ohne Beute abzogen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise bitte unter 02251-7990.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell