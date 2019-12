Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Einbruch in Wohnhaus (72/1012)

Römerberg (ots)

10.12.2019, 16:15 - 20:00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag zwischen 16:15 - 20:00 Uhr auf der Gebäuderückseite eines Wohnhauses in der Speyerer Straße in Römerberg ein Fenster auf und verschafften sich so unberechtigten Zutritt. Im Haus entwendeten sie Schmuck und Bargeld in mittlerer 4-stelliger Höhe. Der Polizei liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugen/Anwohner, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

