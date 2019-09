Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verkehrsinsel abgeräumt; Unfallflucht vorm Krankenhaus

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach - Verkehrsinsel abgeräumt

In der Nacht zum Dienstag, 03. September, gegen 04.10 Uhr "räumte" ein noch unbekanntes Auto die Verkehrsinsel an der Einmündung Berliner Straße Bahnhofsstraße ab. Das Fahrzeug fuhr vermutlich von der Bahnhofstraße in die Berliner Straße. Der Fahrer verlor dabei die Kontrolle und überquerte die Verkehrsinsel, die er dabei aus der Verankerung riss und mehrere Meter verschob. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei mindestens 2500 Euro. Es ist zu vermuten, dass sich auch am verursachenden Fahrzeug entsprechende frische Unfallspuren befinden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Unfallflucht vorm Krankenhaus

Den Spuren nach bei einem Ein- oder Ausparkmanöver kollidierte ein noch unbekanntes Auto mit einem grauen VW Golf. Der Golf stand mit Blickrichtung auf den Haupteingang des Uniklinikums auf einem der Parkplätze auf der rechten Seite. Am Golf entstand hinten links an Kotflügel und hinterer Tür ein Schaden von mindestens 1200 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich nicht. Die Unfallflucht war am Dienstag, 03. September, zwischen 09 und 10.30 Uhr. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben zum Verursacher machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell