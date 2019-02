Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Lippe (ots)

(SR) Am Mittwoch kurz vor Mittag wollte ein Pkw-Fahrer von der Hornschen Straße nach links in die Louis-Grothe-Straße einbiegen. Ein nachfolgender LKW-Fahrer schätzte die Situation falsch ein und überholte den Pkw. Hierbei kam es zum Zusammenstoß des LKW mit dem abbiegenden Pkw. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem er von der Feuerwehr befreit war, musste er zur Behandlung ins Klinikum eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme war die Hornsche Straße für ca. 1 Stunde gesperrt.

