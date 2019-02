Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Einbrecher klauen Auto.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein. Neben Geld- und Kreditkarten der Opfer stahlen die Einbrecher auch zwei Fahrzeugschlüssel. Anschließend entwendeten die Täter einen schwarzen Geländewagen der Marke Jaguar sowie einen schwarzen Mercedes der V-Klasse vom Hof. An beiden Fahrzeugen waren Kennzeichen aus Lippe (LIP) angebracht. Hinweise zu dem Einbruch, zum Verbleib der Fahrzeuge aber auch Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

