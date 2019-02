Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher verscheucht.

Lippe (ots)

Am (heutigen) Mittwochmorgen brach ein bislang Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus, in dem sich auch eine Arztpraxis sowie ein Lebensmittelgeschäft befinden, ein. Um 4:40 Uhr hebelte der Täter an einer Tür des Gebäudes an der Ecke Röntgenstraße / Erich-Stuckel-Weg. Dadurch erwachte ein Bewohner des Hauses, der den Einbrecher anschrie. Dieser flüchtete umgehen. Hinweise zu dem Einbruchsversuch richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 / 6090.

