Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hütte voll mit gestohlenen Fahrrädern

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Polizei stellte 23 Fahrräder sicher und konnte zehn davon bereits Fahrraddiebstählen von Juni 2019 bis heute zuordnen. Die Ermittler vermuten, dass auch die restlichen Räder aus Straftaten stammen. Der Tatverdächtige bestreitet allerdings die Vorwürfe und hüllt sich ansonsten in Schweigen.

Den Stein ins Rollen brachten Zeugenaussagen nach einem Fahrraddiebstahl im Alten Kirchhainer Weg am Sonntag, 01. September, zwischen 04.30 und 05 Uhr. Dort stahlen Diebe ein schwarzes Cube Agree SL Rennrad. Das Bike stand gesichert mit einem Spiralschloss in einer offenen Garage. Zeugen hatten ein verdächtiges Fahrzeug und zwei Männer, die ein Fahrrad in Richtung des Autos schoben, zur Tatzeit am Waldrand gesehen. Die Polizei fahndete nach dem beschriebenen Auto und fand es in Marburg. Es gehört einem 27 Jahre alten Mann, der erst seit kurzem in Marburg wohnt. Der von ihm benutzten Schuppen war quasi voll mit teils hochwertigen Fahrrädern. Bei diesen Rädern stand auch das am Sonntagfrüh gestohlene Cube-Rennrad. Das Rennrad händigte die Polizei dem Eigentümer aus. Die übrigen insgesamt 21 Fahrräder aus dem Schuppen und ein weiteres aus der Wohnung des 27-Jährigen stellte die Polizei sicher. Bisher ließen sich durch die Individualnummern weitere neun dieser Räder entsprechenden Diebstählen zuordnen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Übrigen dauern an. Der 27-Jährige bestreitet, etwas mit den Fahrraddiebstählen zu tun zu haben und macht ansonsten von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. Gegen den Mann lagen keine Haftgründe vor, sodass die Polizei ihn nach der Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung entließ.

Martin Ahlich

Ein Bild des vollen Fahrradschuppens liegt der Presseinformation unter www.polizeipresse.de bei und kann zur Berichterstattung in diesem Zusammenhang verwandt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell