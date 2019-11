Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Sägewerk

53937 Schleiden-Harperscheid (ots)

Am Sonntag (11.50 Uhr) kam es in einem Sägewerk an der Außenwand eines Schaltraumes aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Hinweise, die den Anfangsverdacht einer Straftat begründen, haben sich bislang nicht ergeben. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

