Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Blitzeinbruch in Supermarkt

53879 Euskirchen (ots)

Am heutigen Montagmorgen (4.41 Uhr) warf ein bislang Unbekannter mittels Gullideckel die Fensterscheibe eines Verbrauchermarkts in der Straße An der Vogelrute ein, stieg in das Objekt und entwendete sechs elektronische Geräte (Tablets). Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Der Einbruch dauerte 17 Sekunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell