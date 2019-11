Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonnenbrand griff auf Garage über

5353881 Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am Samstag, 16.11.2019, gegen 22:00 Uhr, bemerkte ein Anwohner ein helles Flackern und Funkenschlag an einem Haus in der Nachbarstraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten an der Garagenwand abgestellte Mülltonnen und das Feuer hatte bereits auf das Dach der Garage, die an ein Einfamilienhaus angebaut ist, übergegriffen. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, bevor er weitere Gebäudeteile erfassen konnte. Es entstand ein Sachschaden im 5-stelligen Bereich.

