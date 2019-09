Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizeieinsatz in Krien-Horst

Anklam (ots)

Heute Mittag (05.09.2019) kam es in der Ortschaft Krien-Horst zu einer Bedrohungslage, bei der eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes während eines Hausbesuches durch einen alkoholisierten 59-jährigen Mann mit einer Armbrust bedroht und aufgefordert wurde, den Bereich zu verlassen. Weiterhin drohte der Herr, der ein Verwandter der zu pflegenden Dame ist, die Armbrust einzusetzen.

Sofort nach Bekanntwerden des Sachverhaltes wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsandt. Auch Rettungskräfte wurden angefordert und waren vor Ort. Nachdem der Täter kurzzeitig das Haus verließ und von den Polizeikräften angesprochen wurde, flüchtete er wieder in das Gebäude. Als der 59-Jährige erneut und unbewaffnet aus dem Haus trat, wurde er wiederholt durch die Polizeikräfte angesprochen und anschließend überwältigt. Dabei wurde der Täter leicht an der Hand verletzt. Ein Atemalkoholvortest bei dem Herrn ergab einen Wert von 2,65 Promille. Der Mann wurde vor Ort ärztlich versorgt und anschließend in das Krankenhaus Ueckermünde gebracht. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und im Klinikum durchgeführt. Die Mitarbeiterin des Pflegedienstes stand unter Schock und wurde ebenfalls ärztlich versorgt.

Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnte die 86-jährige zu pflegende Dame unverletzt angetroffen werden. Auch die Armbrust konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Alle weiteren Ermittlungen werden nun durch das Kriminalkommissariat Anklam geführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971/251-3040/-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell