Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch wurde um 15:00 Uhr vor dem Anwesen Schillerring 6 ein Skoda Citigo am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Fahrerin um 20:00 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt war. Durch wegfliegende Trümmerteile wurde auch der vordere Kotflügel beschädigt. Vermutlich ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zu dicht an dem geparkten Fahrzeug vorbeigefahren und hat sich anschließend unerlaubt entfernt. Die Schadenshöhe beträgt circa 400 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Poli-zeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell